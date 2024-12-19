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19 декабря, 11:08

Путин назвал число украинцев, сбежавших от режима Зеленского в российский Мариуполь

Путин заявил, что в восстановленный Мариуполь вернулись уже 300 тысяч человек

Порт в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Порт в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Уже около 300 тысяч жителей вернулись в Мариуполь, население города продолжает пребывать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.

«В Мариуполь, по нашим оценкам, вернулись уже как минимум 300 тысяч человек. Количество населения быстрым темпом продолжает расти», — сказал президент, заметив, что здесь до начала боевых действий официально проживало порядка 430-470 тысяч человек.

Путин рассказал, что примерно 1700 домов в Мариуполе уже восстановлено, документы ещё на 500 подготавливаются. Он обещал, что Россия продолжит развивать этот большой город, поскольку он имеет большое значение.

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Известно, что часть жителей Мариуполя переселились на территорию Украины, когда начались бои за город. Сейчас украинские власти кусают локти, ведь почти все эти жители вернулись в восстановленный город, выбрав Россию, ведь Киев не оказывал им никаких мер поддержки.

Владимир Озеров
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