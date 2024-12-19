Путин назвал число украинцев, сбежавших от режима Зеленского в российский Мариуполь
Путин заявил, что в восстановленный Мариуполь вернулись уже 300 тысяч человек
Порт в Мариуполе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch
Уже около 300 тысяч жителей вернулись в Мариуполь, население города продолжает пребывать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.
«В Мариуполь, по нашим оценкам, вернулись уже как минимум 300 тысяч человек. Количество населения быстрым темпом продолжает расти», — сказал президент, заметив, что здесь до начала боевых действий официально проживало порядка 430-470 тысяч человек.
Путин рассказал, что примерно 1700 домов в Мариуполе уже восстановлено, документы ещё на 500 подготавливаются. Он обещал, что Россия продолжит развивать этот большой город, поскольку он имеет большое значение.
Известно, что часть жителей Мариуполя переселились на территорию Украины, когда начались бои за город. Сейчас украинские власти кусают локти, ведь почти все эти жители вернулись в восстановленный город, выбрав Россию, ведь Киев не оказывал им никаких мер поддержки.