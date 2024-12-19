Путин назвал число украинцев, сбежавших от режима Зеленского в российский Мариуполь

Уже около 300 тысяч жителей вернулись в Мариуполь, население города продолжает пребывать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.

«В Мариуполь, по нашим оценкам, вернулись уже как минимум 300 тысяч человек. Количество населения быстрым темпом продолжает расти», — сказал президент, заметив, что здесь до начала боевых действий официально проживало порядка 430-470 тысяч человек.

Путин рассказал, что примерно 1700 домов в Мариуполе уже восстановлено, документы ещё на 500 подготавливаются. Он обещал, что Россия продолжит развивать этот большой город, поскольку он имеет большое значение.