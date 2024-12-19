Грачи не улетели: В Петербурге заметили необычных для зимы жителей

В парке 300-летия Петербурга заметили редких для зимнего времени птиц. Часть грачей вместо того, чтобы улететь в тёплые края в Западную Европу, осталась в Северной столице, рассказал биолог Павел Глазков.

Он заявил, что эти птицы образуют пары на всю жизнь. Грачи, словно люди, оказывают друг другу знаки внимания. Эксперту даже удалось увидеть их брачное поведение.

«Есть большая вероятность, что именно эту пару я встречал в парке и летом. Они тоже постоянно держались вместе», — отметил Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он добавил, что грачи всеядные. Зимой они охотно лакомятся пищевыми отходами. Благодаря своему мощному, длинному клюву птицы также могут найти пропитание на лесной подстилке. Их сородичи вернутся в Петербург уже в марте следующего года.