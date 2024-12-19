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Регион
19 декабря, 11:34

Путин назвал Грозный чудом и вспомнил обстрел своего вертолёта над городом в 2000-м

Путин назвал Грозный российским чудом и напомнил, каким он был при террористах

Президент РФ Владимир Путин назвал Грозный российским чудом и напомнил, что ещё лет 20 назад город был похож на развалины, в который его превратили террористы. Глава государства рассказал, что даже предлагалась идея перенести столицу в Гудермес, но местные власти отказались предавать Грозный и взялись за его восстановление.

Владимир Путин высказался о Грозном. Видео © Life.ru

«Я летал над Грозным на вертолёте, ещё в годы борьбы с терроризмом, в том числе международным, когда были развалины, и оттуда ещё по вертолёту шли пулемётные очереди. То, какой Грозный сейчас, — это современное российское чудо!» — поделился российский лидер во время прямой линии воспоминаниями об обстреле своего борта в 2000-м году.

Путин поблагодарил руководство Чечни за внимательное отношение к облику Грозного, за порядок и безопасность на его улицах, а также президент оценил вклад простых граждан в восстановление исторической красоты чеченской столицы.

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Также Путин сообщил, что Россия показала себя как сильное государство в последние два — три года, потому что не отказалась от своего суверенитета и продолжает действовать в фарватере самостоятельной внешней политики.

Обложка ©

Мэрия Грозного

Татьяна Миссуми
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