Путин назвал Грозный чудом и вспомнил обстрел своего вертолёта над городом в 2000-м

Президент РФ Владимир Путин назвал Грозный российским чудом и напомнил, что ещё лет 20 назад город был похож на развалины, в который его превратили террористы. Глава государства рассказал, что даже предлагалась идея перенести столицу в Гудермес, но местные власти отказались предавать Грозный и взялись за его восстановление.

Владимир Путин высказался о Грозном. Видео © Life.ru

«Я летал над Грозным на вертолёте, ещё в годы борьбы с терроризмом, в том числе международным, когда были развалины, и оттуда ещё по вертолёту шли пулемётные очереди. То, какой Грозный сейчас, — это современное российское чудо!» — поделился российский лидер во время прямой линии воспоминаниями об обстреле своего борта в 2000-м году.

Путин поблагодарил руководство Чечни за внимательное отношение к облику Грозного, за порядок и безопасность на его улицах, а также президент оценил вклад простых граждан в восстановление исторической красоты чеченской столицы.