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19 декабря, 11:38

Путин: В России живёт столько же украинцев, как и на Украине

В России живёт столько же украинцев, как на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru. Глава государства отметил, что в России приветствуют людей разных национальностей, если они придерживаются традиционных ценностей, которые заложены в основе страны. Кроме того, президент подчеркнул, что украинцы — это люди нашей культуры.

«Сейчас у нас столько же украинцев как на Украине проживает. Мы приветствуем, пожалуйста, это люди нашей культуры», — сказал Путин.

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Ранее президент заявил, что количество украинцев, готовых сражаться против России, сильно сократилось. По его мнению, это означает, что киевскому режиму не удастся «воевать до последнего украинца». Путин также напомнил, что украинская сторона подписала мирный договор в Стамбуле в 2022 году, но затем отказалась от его выполнения.

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Life.ru

Александра Мышляева
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