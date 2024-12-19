Путин: В России живёт столько же украинцев, как и на Украине

В России живёт столько же украинцев, как на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует Life.ru. Глава государства отметил, что в России приветствуют людей разных национальностей, если они придерживаются традиционных ценностей, которые заложены в основе страны. Кроме того, президент подчеркнул, что украинцы — это люди нашей культуры.

«Сейчас у нас столько же украинцев как на Украине проживает. Мы приветствуем, пожалуйста, это люди нашей культуры», — сказал Путин.