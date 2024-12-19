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19 декабря, 12:00

Путин: Пётр I думал сделать столицей Российской Империи Таганрог

Император Пётр I думал над тем, чтобы сделать столицей Российской империи город Таганрог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Красноярск, Иркутск, а Пётр I собирался делать вообще где [столицу империи], на юге, выбирал между Петербургом и южным городом <…> Таганрогом. В Таганроге изначально была мысль делать столицу [Российской] империи», — заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о переезде компании «Русгидро» в Красноярский край.

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Напомним, ранее Владимир Путин озвучил инициативу по «переселению» в российские регионы ряда федеральных органов и головных офисов крупных компаний. По мнению президента, это позволит ускорить развитие многих городов страны.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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