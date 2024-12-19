Российские учёные разработали инновационные онкопрепараты для точечной борьбы с раком

Российские учёные из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА совершили значительный прорыв в области лечения рака. Они на 25% увеличили точность доставки лекарственных препаратов к злокачественным опухолям, пишет RT.

Им удалось достичь такого результата за счёт присоединения молекул фолиевой кислоты к транспортным агентам — особым молекулам-липосомам. Они быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды — фрагменты ДНК и РНК — в опухолевые клетки. Это открытие позволяет снизить дозировку лекарств, что важно, так как многие из них имеют серьёзные побочные эффекты. Такие адресные катионные липосомы можно применять при борьбе с раком, различными аутоиммунными расстройствами, воспалениями и инфекциями.

«Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — отметили исследователи.