Российские учёные разработали инновационные онкопрепараты для точечной борьбы с раком
Учёные РТУ МИРЭА повысили точность доставки лекарств к раковым опухолям на 25%
Российские учёные из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА совершили значительный прорыв в области лечения рака. Они на 25% увеличили точность доставки лекарственных препаратов к злокачественным опухолям, пишет RT.
Им удалось достичь такого результата за счёт присоединения молекул фолиевой кислоты к транспортным агентам — особым молекулам-липосомам. Они быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды — фрагменты ДНК и РНК — в опухолевые клетки. Это открытие позволяет снизить дозировку лекарств, что важно, так как многие из них имеют серьёзные побочные эффекты. Такие адресные катионные липосомы можно применять при борьбе с раком, различными аутоиммунными расстройствами, воспалениями и инфекциями.
«Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — отметили исследователи.
Ранее Life.ru писал об инновационных методах лечения рака. Они вызывают не такие мучительные последствия, как химиотерапия и лучевая. Например, таргетная терапия распознаёт опухолевые клетки по уникальных белкам и уничтожает исключительно их. А иммунотерапия снимает с раковых клеток «маскировку» и делает их уязвимыми для защитных механизмов организма.