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19 декабря, 12:01

Путин не стал давать отмашку на удары по колл-центрам мошенников на Украине

Путин заявил, что колл-центры аферистов на Украине не являются целями для ударов

Россия не будет тратить боевые снаряды для борьбы с колл-центрами мошенников на Украине, которые обзванивают граждан и обманом вытягивают из них деньги, на таких аферистов будет найдена другая управа. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

«Нет, в списке приоритетных целей находятся военные объекты, могут быть центры принятия решений. Но на эти центры (мошеннические) мы не будем тратить боезапас. Нужно принять решение внутри России», — пояснил глава государства.

Путин рассказал о попытках аферистов обмануть его знакомых и раскрыл их способ защиты
Путин рассказал о попытках аферистов обмануть его знакомых и раскрыл их способ защиты

В своей речи Путин также заметил, что российские банки научились быстро, буквально моментально выдавать кредиты, но объём жульничества из-за телефонных мошенников при этом зашкаливает. Президент добавил, что аферисты чаще всего «работают» с территории Украины, где обман введён в ранг госполитики.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
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