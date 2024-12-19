Путин не стал давать отмашку на удары по колл-центрам мошенников на Украине

Россия не будет тратить боевые снаряды для борьбы с колл-центрами мошенников на Украине, которые обзванивают граждан и обманом вытягивают из них деньги, на таких аферистов будет найдена другая управа. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

«Нет, в списке приоритетных целей находятся военные объекты, могут быть центры принятия решений. Но на эти центры (мошеннические) мы не будем тратить боезапас. Нужно принять решение внутри России», — пояснил глава государства.