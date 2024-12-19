Путин не стал давать отмашку на удары по колл-центрам мошенников на Украине
Путин заявил, что колл-центры аферистов на Украине не являются целями для ударов
Россия не будет тратить боевые снаряды для борьбы с колл-центрами мошенников на Украине, которые обзванивают граждан и обманом вытягивают из них деньги, на таких аферистов будет найдена другая управа. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
«Нет, в списке приоритетных целей находятся военные объекты, могут быть центры принятия решений. Но на эти центры (мошеннические) мы не будем тратить боезапас. Нужно принять решение внутри России», — пояснил глава государства.
В своей речи Путин также заметил, что российские банки научились быстро, буквально моментально выдавать кредиты, но объём жульничества из-за телефонных мошенников при этом зашкаливает. Президент добавил, что аферисты чаще всего «работают» с территории Украины, где обман введён в ранг госполитики.
Life.ru / Kandinsky 3.1