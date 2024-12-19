Путин ответил на вопрос о своих контактах с Медведчуком

Президент России Владимир Путин рассказал, что почти не видится с лидером движения «Другая Украина» и бывшим руководителем ныне запрещённой в Незалежной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом глава РФ заявил в ходе прямой линии, которую транслирует Life.ru.

Ранее Владимир Путин сказал, что РФ готова к диалогу без предварительных условий по украинскому конфликту, если он будет вестись на базе достигнутых в Стамбуле договорённостей и с учётом реалий, сложившихся на поле боя на сегодняшний день. Кроме того, президент подчеркнул, что российская сторона будет готова говорить и подписывать соглашения с любым законным лидером Украины. Это может быть даже Владимир Зеленский, если он одержит победу на новых президентских выборах.