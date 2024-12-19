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19 декабря, 12:02

Путин ответил на вопрос о своих контактах с Медведчуком

Путин: С Медведчуком мы практически не видимся

Президент России Владимир Путин рассказал, что почти не видится с лидером движения «Другая Украина» и бывшим руководителем ныне запрещённой в Незалежной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом глава РФ заявил в ходе прямой линии, которую транслирует Life.ru.

«Мы с ним практически не видимся», — сообщил глава РФ.

Путин: В России живёт столько же украинцев, как и на Украине
Путин: В России живёт столько же украинцев, как и на Украине

Ранее Владимир Путин сказал, что РФ готова к диалогу без предварительных условий по украинскому конфликту, если он будет вестись на базе достигнутых в Стамбуле договорённостей и с учётом реалий, сложившихся на поле боя на сегодняшний день. Кроме того, президент подчеркнул, что российская сторона будет готова говорить и подписывать соглашения с любым законным лидером Украины. Это может быть даже Владимир Зеленский, если он одержит победу на новых президентских выборах.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Юрий Лысенко
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