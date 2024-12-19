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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 12:19

Путин: Российские спецслужбы пропустили террористические атаки со стороны Киева

Российские спецслужбы пропустили террористические атаки Киева, им нужно улучшать работу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, которую транслирует Life.ru.

«Это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары», — сказал президент.

Путин призвал спецслужбы совершенствовать работу и не допускать тяжелейших проколов.

Вы признали — это теракт: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова журналисту из США
Вы признали — это теракт: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова журналисту из США

Напомним, 17 декабря в Москве произошёл теракт, при котором погиб начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов. Ему было 54 года. Ещё одной жертвой взрыва стал помощник военачальника Илья Поликарпов. Также пострадал водитель генерал-лейтенант. На следующий день был задержан исполнитель теракта, который признался, что действовал по указке Киева.

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Life.ru

Никита Никонов
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