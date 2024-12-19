Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу прямо во время прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. На данный момент губернатор Михаил Развожаев заявил об отбое тревоги. Об этом он написал в своём Telegram.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отметили, что общественный транспорт прекратил движение на время тревоги. С обеих сторон Крымского моста не наблюдалось очередей из автомобилей. Движение перекрывать не стали.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО смогла сбить два украинских БПЛА над Чёрным морем. Уничтожить дроны получилось на высоте почти два километра. Губернатор Севастополя попросил горожан сохранять спокойствие и и находиться в безопасных местах.
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