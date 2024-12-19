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19 декабря, 12:30

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу прямо во время прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. На данный момент губернатор Михаил Развожаев заявил об отбое тревоги. Об этом он написал в своём Telegram.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отметили, что общественный транспорт прекратил движение на время тревоги. С обеих сторон Крымского моста не наблюдалось очередей из автомобилей. Движение перекрывать не стали.

Силы ПВО и ЧФ отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь — Развожаев
Силы ПВО и ЧФ отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь — Развожаев

Ранее сообщалось, что российская система ПВО смогла сбить два украинских БПЛА над Чёрным морем. Уничтожить дроны получилось на высоте почти два километра. Губернатор Севастополя попросил горожан сохранять спокойствие и и находиться в безопасных местах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Наталья Афонина
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