Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу прямо во время прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. На данный момент губернатор Михаил Развожаев заявил об отбое тревоги. Об этом он написал в своём Telegram.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя отметили, что общественный транспорт прекратил движение на время тревоги. С обеих сторон Крымского моста не наблюдалось очередей из автомобилей. Движение перекрывать не стали.