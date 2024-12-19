Путин заявил, что рассмотрит создание единой платформы для помощи приграничью
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность создания единой платформы для оказания помощи россиянам из приграничных и новых регионов, чтобы эффективно координировать поддержку от волонтёров и государства. Глава государства подчеркнул, что вопрос о механизме координации будет обсуждаться с руководителями различных ведомств и регионов.
Вопрос Собчак о помощи жителям приграничья. Видео © Life.ru
«Конечно, когда это делают волонтёры, за что всем хочу выразить благодарность, конечно, они доходят до конкретного человека и тоньше чувствуют, что получается у государства, а что сбоит. Поэтому, конечно, у нас есть программа восстановления Курской области, то же самое будет происходить в других приграничных регионах — никто не останется без внимания», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак.
Ранее Путин заявил, что после освобождения Курской области власти проведут оценку ущерба, причинённого действиями ВСУ, и регион обязательно будет восстановлен. Президент подчеркнул, что будут отстроены все объекты: дороги, коммунальная инфраструктура и социальные учреждения. Жители региона получат сертификаты на ремонт жилья.
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