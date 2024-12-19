На Западе одной фразой отреагировали на новые высказывания Путина об «Орешнике»
Журналист Боуз подчеркнул спокойствие Путина во время высказываний об «Орешнике»
На Западе обратили внимание на то, как президент России Владимир Путин отвечает на вопросы, которые касаются новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Своё мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?» — написал он.
Напомним, что сегодня, 19 декабря, Владимир Путин проводит прямую линию, которую совместили с большой пресс-конференцией. Во время выступления глава государства заявил, что сейчас в мире не существует систем вооружений, которые смогли бы сбить «Орешник». К слову, максимальная дистанция поражения баллистической ракеты достигает 5,5 тысячи километров.
Life.ru