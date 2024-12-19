Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на 20 декабря

Главное управление МЧС столицы предупредило о резком ухудшении погоды с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря.

В телеграм-канале МЧС Москвы предупредили, что местами в городе пройдёт ледяной дождь, ожидается гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также представители ведомства напомнили автомобилистам, что на дорогах следует быть внимательнее из-за гололедицы.

В Главном управлении МЧС России по Москве призвали не оставлять без присмотра детей, парковаться в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, быть предельно аккуратными при управлении транспортным средством.