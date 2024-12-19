Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 13:44

Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на 20 декабря

МЧС: В Москве ожидается резкое ухудшение погоды: ледяной дождь и гололедица

Главное управление МЧС столицы предупредило о резком ухудшении погоды с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря.

В телеграм-канале МЧС Москвы предупредили, что местами в городе пройдёт ледяной дождь, ожидается гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также представители ведомства напомнили автомобилистам, что на дорогах следует быть внимательнее из-за гололедицы.

Смерть через 12 часов: Россиянам рассказали, почему важно обращаться к медикам с травмами из-за гололёда
Смерть через 12 часов: Россиянам рассказали, почему важно обращаться к медикам с травмами из-за гололёда

В Главном управлении МЧС России по Москве призвали не оставлять без присмотра детей, парковаться в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, быть предельно аккуратными при управлении транспортным средством.

Ранее мы писали, что жители северной столицы получили серьёзные травмы головы из-за падения сосулек с крыш. 11-летняя школьница и 35-летний мужчина попали в больницу с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей.

Обложка ©

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar