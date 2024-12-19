Москвичей предупредили о ледяном дожде в ночь на 20 декабря
МЧС: В Москве ожидается резкое ухудшение погоды: ледяной дождь и гололедица
Главное управление МЧС столицы предупредило о резком ухудшении погоды с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря.
В телеграм-канале МЧС Москвы предупредили, что местами в городе пройдёт ледяной дождь, ожидается гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. Также представители ведомства напомнили автомобилистам, что на дорогах следует быть внимательнее из-за гололедицы.
В Главном управлении МЧС России по Москве призвали не оставлять без присмотра детей, парковаться в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, быть предельно аккуратными при управлении транспортным средством.
Ранее мы писали, что жители северной столицы получили серьёзные травмы головы из-за падения сосулек с крыш. 11-летняя школьница и 35-летний мужчина попали в больницу с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей.
Сергей Савостьянов/ТАСС