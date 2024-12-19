Путин выбрал 3 исторических лидеров, с которыми побеседовал бы за чашкой чая

Президент России Владимир Путин заявил, что из ныне покойных мировых лидеров ему доставила бы много удовольствия встреча за чашкой чая с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, президентом Франции Жаком Шираком и премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Этим списком российский лидер поделился во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Гельмута Коля Путин назвал «фигурой международного масштаба», а также отметил его стремления и убеждения.

«После первой встречи с ним в 1993 году и на протяжении длительного времени, когда он перестал быть канцлером, не часто, но он приезжал ко мне в гости. И я имел удовольствие с ним общаться. Он сделал многое для своей родины, для немцев много сделал. Я вспоминаю наши с ним разговоры, они были очень полезными для меня», — сказал президент.

Гельмут Коль и Владимир Путин в 2002 году в Москве. Фото © kremlin.ru

Российский лидер также отметил эрудированность Жака Ширака. По словам Путина, он знал всё и имел на всё своё мнение, поскольку был энциклопедистом и академиком. Президент подчеркнул хорошие манеры французского политика и его интеллигентность.

Владимир Путин и Жак Ширак в 2005 году в Москве. Фото © kremlin.ru

«Весьма тёплым, но деятельным был Берлускони. Он много сделал для развития российско-итальянских отношений. Мы чувствуем, что даже сегодня есть симпатия в Италии к России», — вспоминал Путин.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин на Сардинии в 2003 году. Фото © kremlin.ru

Президент РФ добавил, что все эти люди были интересными личностями, а также рассказал, что сейчас у него много близких друзей в Индии и Китае.