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19 декабря, 15:16

Психолог раскрыла опасность популярных у детей таба-лапок

Психолог Валуева: Таба-лапки могут вызывать зависимость у детей

Психолог Анастасия Валуева неоднозначно отнеслась к новой детской забаве под названием таба-лапка. Эта антистресс-игрушка, напоминающая лизуна, но в форме кошачьей лапки, на первый взгляд безобидна. Однако дети начали использовать её для шалостей: поджигать, разрывать и бросать в потолок на уроках, сводя с ума учителей.

По словам эксперта, такие игрушки помогают детям почувствовать себя частью коллектива и получить удовольствие от простых вещей. И если ребёнок аккуратно использует таба-лапку, то плохого в этом увлечении ничего нет. Поджигание, резание и другие эксперименты с игрушкой могут быть попыткой проверить границы дозволенного, а в других случаях сигнализировать о серьёзных проблемах.

«Если ребёнок часто склонен к такому поведению, это может указывать на нехватку способов для самовыражения, возможные проблемы в семье. Непонятно, что происходит между родителями и ребёнком, но он пытается привлечь к себе внимание. Это уже работа для психолога», — отметила Валуева в беседе с 360.ru.

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Родителям следует объяснить правила использования таба-лапки. Если ребёнок склонен к деструктивному поведению, то надо обсудить последствия опасных экспериментов. Также нельзя забывать и о потенциальной зависимости. Модная игрушка, по словам психолога, может отвлекать школьника от учёбы.

В некоторых российских школах детям запретили приносить таба-лапки, так как они не отлипаются от стен и потолков, куда дети их приклеивают в шутку. Педагоги призывают родителей проявить ответственность и проконтролировать, чтобы ребёнок оставлял игрушку дома, если он не понимает, что наносит вред имуществу школы.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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