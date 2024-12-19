Психолог раскрыла опасность популярных у детей таба-лапок

Психолог Анастасия Валуева неоднозначно отнеслась к новой детской забаве под названием таба-лапка. Эта антистресс-игрушка, напоминающая лизуна, но в форме кошачьей лапки, на первый взгляд безобидна. Однако дети начали использовать её для шалостей: поджигать, разрывать и бросать в потолок на уроках, сводя с ума учителей.

По словам эксперта, такие игрушки помогают детям почувствовать себя частью коллектива и получить удовольствие от простых вещей. И если ребёнок аккуратно использует таба-лапку, то плохого в этом увлечении ничего нет. Поджигание, резание и другие эксперименты с игрушкой могут быть попыткой проверить границы дозволенного, а в других случаях сигнализировать о серьёзных проблемах.

«Если ребёнок часто склонен к такому поведению, это может указывать на нехватку способов для самовыражения, возможные проблемы в семье. Непонятно, что происходит между родителями и ребёнком, но он пытается привлечь к себе внимание. Это уже работа для психолога», — отметила Валуева в беседе с 360.ru.

Родителям следует объяснить правила использования таба-лапки. Если ребёнок склонен к деструктивному поведению, то надо обсудить последствия опасных экспериментов. Также нельзя забывать и о потенциальной зависимости. Модная игрушка, по словам психолога, может отвлекать школьника от учёбы.