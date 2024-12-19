Путин нашёл новый «‎Ноев ковчег» для землян в случае Всемирного потопа

Россия обладает самой большой площадью территорий в мире, но за Уралом проживает всего 12 млн жителей. В случае глобальной катастрофы, «есть куда расселять людей». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, комментируя прогноз о том, что в течение 10-12 лет США и Европа могут «уйти под воду».

«Мы самая большая страна по территории в мире. Но за уральским хребтом у нас проживает 12 миллионов человек. Это что такое? Нам есть куда расселять людей», — сказал Путин в ответ на опасения журналиста о том, что Всемирный потоп спровоцирует приток населения из ушедших под воду страны в нашу страну.