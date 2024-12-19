К месту аварийной посадки Ан-2 на Камчатке выдвинулась наземная группа МЧС

«Из Петропавловска-Камчатского к месту следует сводная группировка спасателей на высокопроходимой технике. С собой у них необходимое снаряжение для поисково-спасательных работ и оказания помощи», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 19 декабря самолёт Ан-2 пропал с радаров. Во время полёта был активирован аварийный сигнал, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту находились только три члена экипажа. Командиром Ан-2 является Андрей Гордеев, а вторым пилотом — Евгений Митасов. Самолёт следовал из Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.