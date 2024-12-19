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19 декабря, 14:08

К месту аварийной посадки Ан-2 на Камчатке выдвинулась наземная группа МЧС

К месту аварийной посадки самолёта Ан-2 в Камчатском крае отправилась наземная группировка спасателей. Воздушное судно подало сигнал в 160 километрах от посёлка Усть-Камчатск, сообщает МЧС России.

Наземная группировка спасателей отправилась к месту аварийной посадки самолёта Ан-2. Видео © Telegram/МЧС России

«Из Петропавловска-Камчатского к месту следует сводная группировка спасателей на высокопроходимой технике. С собой у них необходимое снаряжение для поисково-спасательных работ и оказания помощи», — говорится в сообщении.

Ми-8 прекратил поиски Ан-2 на Камчатке из-за снега в районе пропажи самолёта
Ми-8 прекратил поиски Ан-2 на Камчатке из-за снега в районе пропажи самолёта

Напомним, что в ночь на 19 декабря самолёт Ан-2 пропал с радаров. Во время полёта был активирован аварийный сигнал, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту находились только три члена экипажа. Командиром Ан-2 является Андрей Гордеев, а вторым пилотом — Евгений Митасов. Самолёт следовал из Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.

Обложка ©

Telegram/МЧС России

Наталья Афонина
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