Путин рассказал, что ему нужно для полного счастья
Путин: Счастье не может быть полным, пока наши солдаты не вернутся с фронта
О полном счастье говорить преждевременно, пока российские солдаты не вернулись с фронта к своим близким. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую объединили с большой пресс-конференцией.
Путин – о счастье. Видео © Life.ru
«Счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут дети. Пока наши молодые люди не будут создавать семьи и заводить детей», — сказал глава государства.
Он добавил, что не меньшее счастье ему принесут успехи российских учёных и культурных деятелей. При этом Путин назвал огромной честью то, что народ России не в первый раз выбрал его в качестве президента. И если бы не перечисленные выше обстоятельства, он был бы счастлив.
Немногим ранее во время того же мероприятия Владимир Путин признался, что за последние 2 с лишним года почти перестал смеяться и шутить, поскольку это время стало тяжёлым испытанием как для России, так и лично для него.
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