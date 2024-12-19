Путин рассказал, что ему нужно для полного счастья

О полном счастье говорить преждевременно, пока российские солдаты не вернулись с фронта к своим близким. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую объединили с большой пресс-конференцией.

Путин – о счастье. Видео © Life.ru

«Счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут дети. Пока наши молодые люди не будут создавать семьи и заводить детей», — сказал глава государства.

Он добавил, что не меньшее счастье ему принесут успехи российских учёных и культурных деятелей. При этом Путин назвал огромной честью то, что народ России не в первый раз выбрал его в качестве президента. И если бы не перечисленные выше обстоятельства, он был бы счастлив.