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19 декабря, 13:56

Путин заявил, что уберёг Россию и отвёл от края пропасти

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что своими решениями уберёг Россию и отвёл её от края пропасти, защитив от риска полной потери суверенитета. Соответствующее заявление прозвучало на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Путин заявил, что уберёг Россию и отвёл от края пропасти. Видео © Life.ru

«Да. Я считаю, что не просто уберёг (Россию. — прим. Life.ru) — я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», — подчеркнул Путин.

Так президент ответил на вопрос журналиста Би-би-си о том, уберёг ли он Россию, как завещал Борис Ельцин.

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Напомним, сегодня, 19 декабря, в Москве состоялась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. В конце мероприятия глава государства рассказал, что ему нужно для полного счастья.

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Life.ru

Никита Никонов
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