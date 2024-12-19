Путин не стал раскрывать свою мечту: «Можно оставлю при себе?!»

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него, как у обычного человека, есть мечта. Однако раскрывать её политик отказался, оставив это своей личной тайной. Необычный вопрос был задан главе государства во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

«Есть, конечно, но это же личная вещь. Можно я оставлю её при себе?» — отметил президент и загадочно улыбнулся.