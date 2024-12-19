Путин не стал раскрывать свою мечту: «Можно оставлю при себе?!»
Путин рассказал, что у него есть мечта, но это очень «личная вещь»
Президент РФ Владимир Путин признался, что у него, как у обычного человека, есть мечта. Однако раскрывать её политик отказался, оставив это своей личной тайной. Необычный вопрос был задан главе государства во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
«Есть, конечно, но это же личная вещь. Можно я оставлю её при себе?» — отметил президент и загадочно улыбнулся.
Кроме того, Путин рассказал, что ему нужно для полного счастья. Он подчеркнул, что пока российские солдаты не вернулись с фронта к своим близким, невозможно думать о чём-то другом. Политик добавил, что не меньшее счастье ему принесут успехи российских учёных и культурных деятелей.
Life.ru