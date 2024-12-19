«Всё не зря»: Собчак осталась в восторге от реакции Путина на свой вопрос

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак была удовлетворена реакцией президента России Владимира Путина на заданный ею вопрос о Курской и Белгородской областях. Об этом она написала у себя в телеграм-канале.

«Задала вопрос ВВ [Владимиру Владимировичу. — Прим. Life.ru] по следам нашей с командой работы по расселению жителей Курской и Белгородской областей (мы 2 года ведём сбор и адресно перевозим людей из опасной зоны). Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала. ВВ сказал, что это правильная постановка вопроса и власть сейчас подумает, как идею этого окна реализовать. Очень рада. Всё не зря», — торжествует Собчак.