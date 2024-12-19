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19 декабря, 14:30

«Всё не зря»: Собчак осталась в восторге от реакции Путина на свой вопрос

Собчак обрадовалась похвале Путина за вопрос о Курской и Белгородской областях

Ксения Собчак. Фото © Telegram / Кровавая барыня

Ксения Собчак. Фото © Telegram / Кровавая барыня

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак была удовлетворена реакцией президента России Владимира Путина на заданный ею вопрос о Курской и Белгородской областях. Об этом она написала у себя в телеграм-канале.

«Задала вопрос ВВ [Владимиру Владимировичу. — Прим. Life.ru] по следам нашей с командой работы по расселению жителей Курской и Белгородской областей (мы 2 года ведём сбор и адресно перевозим людей из опасной зоны). Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала. ВВ сказал, что это правильная постановка вопроса и власть сейчас подумает, как идею этого окна реализовать. Очень рада. Всё не зря», — торжествует Собчак.

«Хочется движухи». Топ самых ярких цитат с итоговой пресс-конференции Владимира Путина
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Менее часа назад в Москве завершилась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция президента, совмещённая с прямой линией. В этом году она шла 4 часа 27 минут и стала второй по длительности в истории. На ней Путин подвёл итоги года и ответил на вопросы, волнующие граждан России и работников СМИ. Среди присутствующих была и Ксения Собчак, которая предложила создать единый механизм для оказания помощи россиянам из приграничных и новых регионов.

Владимир Озеров
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