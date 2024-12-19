«Ходила к психиатрам»: Знакомый рассказал о женщине, бросившей сына в ТЦ с душераздирающей запиской

Петербурженка, бросившая новорождённого сына в торговом центре, несколько лет наблюдалась у частных психиатров. Об этом пишет RT, ссылаясь на знакомого семьи.

По его словам, после рождения второго ребёнка к женщине вернулись тревожные мысли. Она считала, что не справляется с воспитанием малыша. Бросив сына, мать позвонила по номеру «112» и, представившись чужим именем, рассказала о брошенном ребёнке. Дома она поделилась случившимся с мужем. Он, как рассказал знакомый семьи, всегда помогал супруге с детьми.