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19 декабря, 15:31

«Ходила к психиатрам»: Знакомый рассказал о женщине, бросившей сына в ТЦ с душераздирающей запиской

Бросившая новорождённого сына в ТЦ петербурженка наблюдалась у психиатров

Такую записку оставила петербурженка в коляске брошенного сына. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Такую записку оставила петербурженка в коляске брошенного сына. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Петербурженка, бросившая новорождённого сына в торговом центре, несколько лет наблюдалась у частных психиатров. Об этом пишет RT, ссылаясь на знакомого семьи.

По его словам, после рождения второго ребёнка к женщине вернулись тревожные мысли. Она считала, что не справляется с воспитанием малыша. Бросив сына, мать позвонила по номеру «112» и, представившись чужим именем, рассказала о брошенном ребёнке. Дома она поделилась случившимся с мужем. Он, как рассказал знакомый семьи, всегда помогал супруге с детьми.

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Напомним, женщина, которая решилась избавиться от крохи, работала до декрета врачом-педиатром. Она бросила малыша в ТРК «Порт Находка», оставив в коляске записку: «Мама не вернётся. Позаботьтесь о нём». Супруг петербурженки рассказал, что у неё могла начаться послеродовая депрессия. Мальчика из ТЦ забрали в больницу, отец уже поехал за ним. За семьёй будут наблюдать органы опеки.

Алёна Зиновьева
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