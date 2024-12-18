Петербурженка, бросившая ребёнка в ТЦ, страдала от послеродовой депрессии

Женщина, которая оставила своего грудного сына в ТРК «Порт Находка» в Петербурге, работала врачом-педиатром. Она могла находиться в состоянии послеродовой депрессии, из-за чего и приняла решение избавиться от крохи.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, 35-летняя мать подкидыша уже давно работает в медицине и занимается лечением широко спектра заболеваний у несовершеннолетних. Женщина является сотрудником федерального детского научно-клинического центра, а одно из направлений её профиля — психолого-эмоциональная поддержка маленьких пациентов.

Известно, что семья благополучная — супруги воспитывают двоих детей. Отец мальчика, брошенного в ТЦ, рассказал, что у его жены могла начаться послеродовая депрессия, из-за чего она и приняла решение подкинуть кроху в ТРК. Сам родитель уже поехал забирать сына из больницы.

«Я забираю обратно ребёнка. Это мама в расстройстве немножко. Я думаю, у неё послеродовая депрессия. Это второй ребёнок. Первый в порядке, в садике», — рассказала отец ребенка в беседе с 78.ru.

Малыша отправили в больницу для проведения полноценного обследования. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. Жизни ребёнка ничто не не угрожает. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.