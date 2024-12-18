«Мама не вернётся»: В одном из ТЦ Петербурга женщина оставила младенца и записку

Женщина оставила младенца в ТРК «Порт Находка» в Санкт-Петербурге с письменной просьбой позаботиться о нём. Об этом сообщают наши коллеги из 78.ru. На месте работают сотрудники экстренных служб. Личность матери пытаются установить с помощью видео с камер наблюдения.