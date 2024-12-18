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18 декабря, 12:27

«Мама не вернётся»: В одном из ТЦ Петербурга женщина оставила младенца и записку

Мать бросила грудного ребёнка в ТРК «Порт Находка» в Санкт-Петербурге

Женщина оставила младенца в ТРК «Порт Находка» в Санкт-Петербурге с письменной просьбой позаботиться о нём. Об этом сообщают наши коллеги из 78.ru. На месте работают сотрудники экстренных служб. Личность матери пытаются установить с помощью видео с камер наблюдения.

Брошенный малыш с запиской: «Мама не вернётся, позаботьтесь о нём». Фото © 78.ru

Брошенный малыш с запиской: «Мама не вернётся, позаботьтесь о нём». Фото © 78.ru

Напомним, что в октябре российская туристка родила прямо в туалете аэропорта в турецкой Анталье, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила новоиспечённую мать. Выяснилось, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса.

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78.ru

Марина Фещенко
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