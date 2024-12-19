На Украине наказали «мясника» из 211-й бригады ВСУ, превращавшего солдат в кровавое месиво

Суд отправил под стражу командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные из прокуратуры.

Побережнюк был арестован, однако его всё ещё готовы выпустить под залог в размере 908,4 тысячи гривен. От также был отстранён от исполнения служебных обязанностей.