На Украине наказали «мясника» из 211-й бригады ВСУ, превращавшего солдат в кровавое месиво
Командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Побережнюка арестовали
Олег Побережнюк (слева). Фото © Telegram / Политика Страны
Суд отправил под стражу командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные из прокуратуры.
Побережнюк был арестован, однако его всё ещё готовы выпустить под залог в размере 908,4 тысячи гривен. От также был отстранён от исполнения служебных обязанностей.
Побережнюк обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Известно, что в его бригаде бойцов колотили до разрыва внутренних органов, ломали им кости и черепа. Однако на этом его зверства не заканчиваются. Бывали случаи, когда солдат сажали в клетку на морозе, чтобы они «трезвели».