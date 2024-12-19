Литву могут лишить чемпионата мира по фитнесу из-за антироссийских провокаций

Литве могут отказать в праве проводить чемпионаты мира по функциональному фитнесу в 2025 году, так как литовская спортсменка Корнелия Дудайте пришла на соревнования в Венгрии в футболке с антироссийским лозунгом. Об этом заявил глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз.

«Судя по всему, литовцы сами вырыли себе яму. В следующем году чемпионат мира по функциональному фитнесу должен был пройти именно в Литве. Теперь это решение под большим вопросом. Скорее всего, чемпионат мира будет перенесён в другую страну», — отметил он.

Бараз также напомнил, что на открытии чемпионата мира другая литовская спортсменка вышла с флагом механизированной бригады Украины, после дисквалификации атлеты из Литвы устроили настоящую истерику и демонстративно не соревновались. Кроме того, сборная пыталась найти любую зацепку, чтобы россиян отстранили от участия, выискивая элементы российского флага даже на форме. По словам Бараза, Россия смогла юридически защитить своих спортсменов от подобной травли.