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18 декабря, 19:23

Общественники требуют проверить спортсменку из Литвы из-за футболки с антироссийской надписью

Тяжелоатлетке из Литвы грозит 4 года тюрьмы за антироссийский лозунг на футболке

Корнелия Дудайте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

Корнелия Дудайте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

Спортсменка из Литвы рискует попасть в российскую тюрьму на 4 года после того, как появилась на соревнованиях в Венгрии в футболке с надписью «Make Russia small again» («Сделаем Россию маленькой снова»).

Как сообщает SHOT, 32-летняя тяжелоатлетка Корнелия Дудайте появилась на празднике спорта с антироссийским лозунгом, что вызвало гнев участников движения «Сорок сороков», которые и потребовали проверить брутальную даму.

Майку с такой же надписью в октябре этого года надевал Зеленский, а на чемпионате мира по фитнесу уроженка Литвы решила повторить «подвиг» президента Украины.

Корнелия Дудайте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

Корнелия Дудайте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

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Активисты обратились в МВД с просьбой проверить действия Корнелии в соответствии со статьей 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Если правоохранители признают, что Дудайте нарушила закон, то на спортсменку заведут уголовку, за которую грозит до 4 лет лишения свободы.

Во время соревнований организаторы не остались в стороне и потребовали, чтобы тяжелоатлетка сменила футболку, которая оскорбляла участников от России, но Дудайте отказалась, в результате чего была дисквалифицирована. Вслед за ней с соревнований снялась и вся её команда.

К слову, российские спортсмены приехали на спортивные состязания в нейтральном статусе, но организаторы объявляли их как россиян и позволили носить атлетам спортивную форму с названием страны.

Ранее сообщалось о молодом хоккеисте из Подмосковья, которого приговорили к тюрьме в Польше за шпионаж. 21-летний Максим Сергеев получил 2 года и 11 месяцев лишения свободы, а также обязан выплатить штраф 5,2 тысячи злотых (1,2 тысячи евро).

Ольга Сливченко
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