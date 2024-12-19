«Нервы сдают»: В Кремле ответили Зеленскому, оскорбившему российских властей

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла насыщенно, было поднято множество вопросов из разных сфер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков поделился впечатлениями от прямой линии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Очень насыщенно по содержанию, разнообразное по темам мероприятие. Наверняка, его многие у нас будут разбирать, по темам анализировать и за рубежом, потому что много важных заявлений было сделано. Ну и, конечно, думаю, что многие граждане услышали то, что хотели услышать по тем темам, которые их беспокоят», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал оскорбление Зеленского, который назвал росссийскую администрацию отморозками после предложения Путина провести дуэль с «Орешником». По словам пресс-секретаря российского лидера, у перегруза у главы киевского режима не выдерживают нервы, поэтому он не сдерживается в выражениях.