«Нервы сдают»: В Кремле ответили Зеленскому, оскорбившему российских властей
Песков: У Зеленского сдают нервы, поэтому он позволяет себе оскорбления
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла насыщенно, было поднято множество вопросов из разных сфер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков поделился впечатлениями от прямой линии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Очень насыщенно по содержанию, разнообразное по темам мероприятие. Наверняка, его многие у нас будут разбирать, по темам анализировать и за рубежом, потому что много важных заявлений было сделано. Ну и, конечно, думаю, что многие граждане услышали то, что хотели услышать по тем темам, которые их беспокоят», — сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Кроме того, представитель Кремля прокомментировал оскорбление Зеленского, который назвал росссийскую администрацию отморозками после предложения Путина провести дуэль с «Орешником». По словам пресс-секретаря российского лидера, у перегруза у главы киевского режима не выдерживают нервы, поэтому он не сдерживается в выражениях.
Напомним, Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. По заявлению президента, Россия планирует атаковать определённый объект в Киеве, в то время как Украина может попытаться задействовать различные западные системы ПВО и ПРО для перехвата ракеты.
Life.ru