«Кто как обзывается...»: Путин классически ответил на оскорбления зарубежных лидеров

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что привычка некоторых иностранных лидеров выкидывать оскорбления свидетельствует об их бессилии и низком уровне культуры. Глава государства вспомнил, как ранее ответил на хамский выпад главы США Джо Байдена.

«Всё зависит от уровня культуры. Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, тот так и называется», — сказал Путин.