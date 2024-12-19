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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 14:02

«Кто как обзывается...»: Путин классически ответил на оскорбления зарубежных лидеров

Путин: Все оскорбления связаны с бессилием и уровнем культуры

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что привычка некоторых иностранных лидеров выкидывать оскорбления свидетельствует об их бессилии и низком уровне культуры. Глава государства вспомнил, как ранее ответил на хамский выпад главы США Джо Байдена.

«Всё зависит от уровня культуры. Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, тот так и называется», — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что Россия благосклонна ко всем. Поэтому, если Владимир Зеленский появится неожиданно, «как чёрт из табакерки», с просьбой об убежище, ему не откажут. Однако, по словам российского лидера, после окончания специальной военной операции (СВО) лидеру киевского режима вряд ли понадобится убежище.

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Life.ru

Александра Мышляева
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