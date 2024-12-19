Ракетную опасность объявили на территории Крымского района на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края поступил сигнал о ракетной угрозе. Об этом сообщил руководитель района Сергей Лесь.

«Получен сигнал «Ракетная опасность» на территории Крымского района. Не выкладывайте фото или видео, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — написал он у себя в телеграм-канале.

Ровно через десять минут сигнал о ракетной опасности отменили.