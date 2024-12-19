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19 декабря, 17:49

Ракетную опасность объявили на территории Крымского района на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края поступил сигнал о ракетной угрозе. Об этом сообщил руководитель района Сергей Лесь.

«Получен сигнал «Ракетная опасность» на территории Крымского района. Не выкладывайте фото или видео, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — написал он у себя в телеграм-канале.

Ровно через десять минут сигнал о ракетной опасности отменили.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаковать «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Как информирует Министерство обороны, в ходе противоракетной операции расчёты зенитных ракетных систем С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» успешно перехватили все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет «Storm Shadow».

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Midjourney / Life.ru

Александра Мышляева
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