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Регион
19 декабря, 04:51

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов потушили после ночной атаки ВСУ

В Ростовской области потушили пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который начался после массированной атаки украинских ВСУ, которая обрушилась на российский регион ночью.

По оценке местных властей, регион подвергся нападению более чем 30 беспилотников и ракет, включая ATACMS. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в телеграм-канале, что ПВО сбили беспилотники над Ростовом, Таганрогом, Батайском, Каменском, Шахтами, Миллерово и Новошахтинском.

В 2:42 утра поступило сообщение о пожаре на заводе в Новошахтинске. На тот моментэкстренные службы уже были на пути к месту происшествия.

«На 06:45 утра пожар на НЗНП был ликвидирован», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 84 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили над Россией 84 беспилотника

Напомним, что в результате массированной атаки киевского режима на Ростовскую область пострадал мирный житель. Информация о других повреждениях уточняется.

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Лия Мурадьян
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