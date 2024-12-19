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19 декабря, 18:06

Путин поблагодарил депутатов за напряжённую работу в уходящем году

Президент РФ Владимир Путин провёл видеоконференцию с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудил результаты работы палаты в осенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства также поблагодарил депутатов за напряженную работу в уходящем году.

Путин провёл встречу с Володиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я так понимаю, что мы с вами хотели поговорить по результатам работы за уходящий период времени», — обратился глава государства к председателю ГД

Володин сообщил президенту о результатах законотворческой деятельности в осеннюю сессию и в уходящем календарном году. Глава государства выразил благодарность депутатам Госдумы за их труд. Он подчеркнул, что ГД «живо реагирует» на актуальные вызовы времени и необходимость быстрого решения задач.

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Ранее Володин сообщил, что с начала СВО Государственная Дума приняла 124 закона, направленных на поддержку участников операции и их семей. Из них 12 законов были одобрены в ходе осенней сессии 2024 года. В общей сложности было принято 564 закона.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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