Путин поблагодарил депутатов за напряжённую работу в уходящем году
Президент РФ Владимир Путин провёл видеоконференцию с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудил результаты работы палаты в осенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства также поблагодарил депутатов за напряженную работу в уходящем году.
Путин провёл встречу с Володиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Я так понимаю, что мы с вами хотели поговорить по результатам работы за уходящий период времени», — обратился глава государства к председателю ГД
Володин сообщил президенту о результатах законотворческой деятельности в осеннюю сессию и в уходящем календарном году. Глава государства выразил благодарность депутатам Госдумы за их труд. Он подчеркнул, что ГД «живо реагирует» на актуальные вызовы времени и необходимость быстрого решения задач.
Ранее Володин сообщил, что с начала СВО Государственная Дума приняла 124 закона, направленных на поддержку участников операции и их семей. Из них 12 законов были одобрены в ходе осенней сессии 2024 года. В общей сложности было принято 564 закона.
Telegram / Кремль. Новости