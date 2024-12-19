Путин поблагодарил депутатов за напряжённую работу в уходящем году

Президент РФ Владимир Путин провёл видеоконференцию с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудил результаты работы палаты в осенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава государства также поблагодарил депутатов за напряженную работу в уходящем году.

Путин провёл встречу с Володиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я так понимаю, что мы с вами хотели поговорить по результатам работы за уходящий период времени», — обратился глава государства к председателю ГД

Володин сообщил президенту о результатах законотворческой деятельности в осеннюю сессию и в уходящем календарном году. Глава государства выразил благодарность депутатам Госдумы за их труд. Он подчеркнул, что ГД «живо реагирует» на актуальные вызовы времени и необходимость быстрого решения задач.