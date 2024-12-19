Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 18:23

25 человек отравились на базе отдыха в Омской области

На омской базе отдыха «Сказка» зарегистрирован случай возникновения кишечной инфекции. 25 человек обратились за медпомощью, из них 17, включая четырех детей, были госпитализированы, как сообщила пресс-служба Минздрава Омской области.

«12 человек были доставлены вчера бригадами скорой медицинской помощи, еще 13 человек обратились сегодня самостоятельно. На данный момент в стационарах Омска находятся 17 человек, четверо из них дети», — приводит сообщение ТАСС.

Взрослые находятся в состоянии средней тяжести, двое детей имеют среднюю степень тяжести, а ещё двое чувствуют себя удовлетворительно. По данному факту уже начата проверка, сообщили в местном СК. Также к расследованию подключились сотрудники прокуратуры.

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления свыше 160 школьников в Чувашии
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления свыше 160 школьников в Чувашии

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) были зарегистрированы случаи массового отравления детей-спортсменов. Инцидент произошел 7 декабря в Тарко-Сале, расположенном в Пуровском районе, во время межрегиональных соревнований по конькобежному спорту. 39 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, тошноты и рвоты, и часть из них была госпитализирована.

Обложка ©

freepik/wirestock

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar