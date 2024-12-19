25 человек отравились на базе отдыха в Омской области

На омской базе отдыха «Сказка» зарегистрирован случай возникновения кишечной инфекции. 25 человек обратились за медпомощью, из них 17, включая четырех детей, были госпитализированы, как сообщила пресс-служба Минздрава Омской области.

«12 человек были доставлены вчера бригадами скорой медицинской помощи, еще 13 человек обратились сегодня самостоятельно. На данный момент в стационарах Омска находятся 17 человек, четверо из них дети», — приводит сообщение ТАСС.

Взрослые находятся в состоянии средней тяжести, двое детей имеют среднюю степень тяжести, а ещё двое чувствуют себя удовлетворительно. По данному факту уже начата проверка, сообщили в местном СК. Также к расследованию подключились сотрудники прокуратуры.