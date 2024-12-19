На Ставрополье спасли мужчину, которому подросток вонзил нож в голову

Врачи из Ставрополя спасли жизнь мужчине, которому подросток вонзил нож в голову. С необычным случаем столкнулись специалисты Городской клинической больницы. Пострадавший с лезвием во лбу был доставлен к ним на скорой помощи.

«В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. И то, что сделали врачи, спасло жизнь пациенту. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить», — отметил главврач Одиссей Хаджиев, передаёт Минздрав Ставропольского края.

Выяснилось, что травма была получена мужчиной в ходе бытовой ссоры с 17-летним подростком, который в порыве гнева вонзил нож в его лобную долю. В полиции пока не сделали официальных комментариев по поводу происшествия.