На Ставрополье спасли мужчину, которому подросток вонзил нож в голову
Мужчина на Ставрополье получил ножевое ранение головы. Обложка © Mz26.ru
Врачи из Ставрополя спасли жизнь мужчине, которому подросток вонзил нож в голову. С необычным случаем столкнулись специалисты Городской клинической больницы. Пострадавший с лезвием во лбу был доставлен к ним на скорой помощи.
«В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. И то, что сделали врачи, спасло жизнь пациенту. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить», — отметил главврач Одиссей Хаджиев, передаёт Минздрав Ставропольского края.
Выяснилось, что травма была получена мужчиной в ходе бытовой ссоры с 17-летним подростком, который в порыве гнева вонзил нож в его лобную долю. В полиции пока не сделали официальных комментариев по поводу происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что инженер международного аэропорта в Архангельске в порыве гнева нанёс своему 17-летнему сыну около 30 ножевых ранений, после чего покончил с собой. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Юноша был второкурсником Технологического колледжа Петра I и мечтал стать инженером, как его отец.