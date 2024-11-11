Около 30 ножевых: Пьяный инженер аэропорта зарезал сына-подростка и свёл счёты с жизнью

Инженер международного аэропорта из Архангельска нанёс около 30 ножевых ранений сыну-подростку в порыве гнева, а после свёл счёты с жизнью. Подробности жуткой трагедии сообщает SHOT.

Игорь, убивший сына-подростка. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, 43-летний Игорь, долгое время работавший в аэропорту «Архангельск» имени Ф.А. Абрамова, накануне был дома с 17-летним сыном. Мужчина выпивал и в какой-то момент разругался с отпрыском. Рассвирепевший отец схватился за нож и ударил им сына около 30 раз. Подросток скончался на месте. Затем отец свёл счёты с жизнью. Супруга Игоря вечером вернулась домой с работы и вызвала полицию со скорой помощью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Известно, что убитый парень — второкурсник Технологического колледжа Петра I. Он мечтал стать инженером, как и отец. Сам Игорь в последнее время часто выпивал. Семья не состояла на учёте, 37-летняя жена инженера работала в Архангельской клинической психиатрической больнице.