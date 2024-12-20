Осуждённый на 16 лет за поджог ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО

Находящийся в СИЗО поджигатель ростовской мэрии покончил с собой после оглашения приговора. По предварительной информации, тело Романа Шведова нашли в его одиночной камере.

Как сообщает SHOT, 39-летний Шведов был обнаружен без признаков жизни во время обеденного обхода. Это произошло примерно через пять часов после суда. Защита осуждённого дважды пыталась обжаловать приговор, чтобы уменьшить срок, но получала отказ.

В среду, 18 декабря, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал мужчину виновным по делу о теракте, повлекшем значительные убытки и иные тяжелые последствия. В 2022 году Шведов ночью забросил бутылку с зажигательной смесью в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области.