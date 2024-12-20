Steam лёг по всему миру, не выдержав наплыва игроков на распродажу
Игровой сервис Steam перестал работать в мире после старта распродажи
Платформа Steam отключилась по всему миру, не справившись с большим количеством пользователей, следует из данных Downdetector. По сообщениям людей, проблемы с доступом начались 19 декабря около 21:00, вскоре после запуска зимней распродажи.
После этого многие игроки из России и других стран столкнулись с трудностями при входе в свои аккаунты, как на сайте, так и в приложении.
Когда работа Steam будет восстановлена, пока неизвестно — представители компании еще не делали официальных заявлений, а жалобы продолжают приходить.
Заметим, что последнее массовое отключение произошло с 31 октября на 1 ноября, и тогда в основном страдали пользователи из России. В связи с этими сбоями «Роскомнадзор» заверил, что не вводил ограничений на работу Steam в РФ.
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