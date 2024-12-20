Определились все участники плей-офф Лиги конференций

В третьем по силе еврокубковом турнире - Лиге конференций - состоялись матчи заключительного, шестого тура общего этапа. По его итогам определились все участники плей-офф.

Напрямую в 1/8 финала пробились английский «Челси», одержавший шесть побед в шести играх, португальская «Витория», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».

В стыковые матчи вышли польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», германский «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербский ТСЦ.

Жеребьёвка игр первой стадии плей-офф пройдёт 20 декабря. Игры состоятся 13 и 20 февраля.