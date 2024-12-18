«Реал» обновил рекорд по победам в Межконтинентальном кубке
«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок
«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок — 2024 в Катаре. Обложка © X / Real Madrid C.F.
«Реал» победил мексиканскую «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 3:0.
Голами отметились Килиан Мбаппе (37-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84).
Мадридцы взяли трофей в четвёртый раз в истории, ранее победы были в 1960, 1998 и 2002 годах. По этому показателю «Реал» обошёл «Милан», побеждавший трижды (1969, 1989, 1990).
У игрока «Реала» Винисиуса Жуниора двойной праздник — накануне матча он был признан лучшим футболистом года по версии FIFA. В голосовании он обошёл завоевавшего «Золотой мяч» Родри, Джуда Беллингема, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и завершившего карьеру Тони Крооса.