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18 декабря, 20:26

«Реал» обновил рекорд по победам в Межконтинентальном кубке

«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок

«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок — 2024 в Катаре. Обложка © X / Real Madrid C.F.

«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок — 2024 в Катаре. Обложка © X / Real Madrid C.F.

«Реал» победил мексиканскую «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Килиан Мбаппе (37-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84).

Мадридцы взяли трофей в четвёртый раз в истории, ранее победы были в 1960, 1998 и 2002 годах. По этому показателю «Реал» обошёл «Милан», побеждавший трижды (1969, 1989, 1990).

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У игрока «Реала» Винисиуса Жуниора двойной праздник — накануне матча он был признан лучшим футболистом года по версии FIFA. В голосовании он обошёл завоевавшего «Золотой мяч» Родри, Джуда Беллингема, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и завершившего карьеру Тони Крооса.

Артур Лапсаков
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