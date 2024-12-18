«Реал» обновил рекорд по победам в Межконтинентальном кубке

«Реал» победил мексиканскую «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Килиан Мбаппе (37-я минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84).

Мадридцы взяли трофей в четвёртый раз в истории, ранее победы были в 1960, 1998 и 2002 годах. По этому показателю «Реал» обошёл «Милан», побеждавший трижды (1969, 1989, 1990).