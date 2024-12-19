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19 декабря, 20:54

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин доиграл матч с разрывом почки

Иван Злобин. Обложка © fcfamalicao.pt

Иван Злобин. Обложка © fcfamalicao.pt

Российский голкипер Иван Злобин получил серьёзную травму в игре 14-го тура чемпионата Португалии между его клубом «Фамаликан» и «Брагой». Матч закончился со счётом 3:3, но для Злобина он обернулся госпитализацией.

Уже на шестой минуте встречи произошло жёсткое столкновение: Злобин выбежал за пределы штрафной зоны, чтобы перехватить мяч, но в него врезался игрок «Браги» Роджер Фернандеш. Форвард ударил шипами в живот вратаря. Несмотря на сильную боль, Иван остался на поле и провёл весь матч.

Столкновение Злобина с Фернандешем. Видео © VK / ТВ СТАРТ

Однако через несколько часов после игры Злобину стало хуже. Он жаловался на резкую боль внизу живота, а в моче появилась кровь. В больнице у него диагностировали разрыв коры левой почки четвёртой степени. Представители клуба сообщили, что голкипера ждёт неопределённый период восстановления и операция.

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Ранее Life.ru писал о травме другого голкипера. Вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после игры с «Монако» в шестнадцатом туре чемпионата Франции. . Доннарумма травмировался в первом тайме и был заменен на 21-й минуте на Матвея Сафонова из России. Травму нанёс защитник «Монако» Стефан Синго.

Артём Гапоненко
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