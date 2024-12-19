Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин доиграл матч с разрывом почки

Российский голкипер Иван Злобин получил серьёзную травму в игре 14-го тура чемпионата Португалии между его клубом «Фамаликан» и «Брагой». Матч закончился со счётом 3:3, но для Злобина он обернулся госпитализацией.

Уже на шестой минуте встречи произошло жёсткое столкновение: Злобин выбежал за пределы штрафной зоны, чтобы перехватить мяч, но в него врезался игрок «Браги» Роджер Фернандеш. Форвард ударил шипами в живот вратаря. Несмотря на сильную боль, Иван остался на поле и провёл весь матч.

Столкновение Злобина с Фернандешем. Видео © VK / ТВ СТАРТ

Однако через несколько часов после игры Злобину стало хуже. Он жаловался на резкую боль внизу живота, а в моче появилась кровь. В больнице у него диагностировали разрыв коры левой почки четвёртой степени. Представители клуба сообщили, что голкипера ждёт неопределённый период восстановления и операция.