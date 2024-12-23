Сексологи из Барнаула и Татарстана устроили битву в суде на миллионы из-за украденных курсов интима
Сексолог из Татарстана отсудила у коллеги 1,5 млн за украденные уроки интима
Барнаульский специалист по сексуальным отношениям присвоил курсы коллеги из Татарстана. Как пишет SHOT, теперь он должен выплатить полтора миллиона рублей.
Психолог Евгения Александрова рассказала телеграм-каналу, что в начале года обнаружила на сайте 22-летнего Александра Романова курс «В отношения на шпильках», который сильно напоминал её вебинары. Среди них были «Королева свиданий», «Оргазм в большом городе», «Как быть значимой, «Искусница в постели 2.0» и другие.
Специалисты согласились после анализа, что Александру не хватает опыта, чтобы обучить кого-то стать мастерицей в постели. Однако, по словам юриста Дарины Лисецкой, Александр активно продавал курс по 17 тысяч рублей и его советы о сексе приобрели 177 человек. Таким образом он заработал более трёх миллионов рублей на чужих идеях.
Теперь Александра обязали удалить все скопированные материалы и создать свои собственные, а также выплатить настоящей «королеве свиданий» 1,5 миллиона.
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