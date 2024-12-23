Сексологи из Барнаула и Татарстана устроили битву в суде на миллионы из-за украденных курсов интима

Барнаульский специалист по сексуальным отношениям присвоил курсы коллеги из Татарстана. Как пишет SHOT, теперь он должен выплатить полтора миллиона рублей.

Психолог Евгения Александрова рассказала телеграм-каналу, что в начале года обнаружила на сайте 22-летнего Александра Романова курс «В отношения на шпильках», который сильно напоминал её вебинары. Среди них были «Королева свиданий», «Оргазм в большом городе», «Как быть значимой, «Искусница в постели 2.0» и другие.

Специалисты согласились после анализа, что Александру не хватает опыта, чтобы обучить кого-то стать мастерицей в постели. Однако, по словам юриста Дарины Лисецкой, Александр активно продавал курс по 17 тысяч рублей и его советы о сексе приобрели 177 человек. Таким образом он заработал более трёх миллионов рублей на чужих идеях.

Теперь Александра обязали удалить все скопированные материалы и создать свои собственные, а также выплатить настоящей «королеве свиданий» 1,5 миллиона.