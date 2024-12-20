Пенсионерка из Подмосковья 76 лет прожила с бусиной внутри уха
Пожилая женщина прожила 76 лет с бусинкой внутри правой ушной раковины. Находку обнаружили только на приёме в больнице подмосковного Видного, куда пенсионерка обратилась из-за ухудшения слуха, пишет SHOT.
На приеме у отоларинголога 81-летняя женщина рассказала о симптомах. После промывания уха врач достал из него бусинку. Пациентка вспомнила, как в детстве, в пятилетнем возрасте, у неё порвалась нить с бусами, и одну из бусинок, так и не удалось найти. Спустя 76 лет пропажа обнаружилась. Теперь бабушка снова хорошо слышит. Бусинку она решила оставить на память.
Бусинка, которая 76 лет находилась в ухе пенсионерки. Фото © SHOT
Ранее в Перми 34-летний мужчина подал в суд на частную клинику из-за некачественной операции обрезания. Медицинская процедура была необходима, но врачи ошиблись. В итоге пациент столкнулся с серьёзными последствиями ниже пояса, где ему случайно отрезали лишнее. Операция обошлась мужчине в 40 тысяч рублей, а исправление — ещё в 90 тысяч. Он требует возврата 130 тысяч рублей и выплаты 750 тысяч за моральный ущерб. Клиника признала ошибку, отметив, что у хирурга «дрогнула рука» во время процедуры.
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