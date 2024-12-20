Наземная группировка спасателей продолжает поиски пропавшего на Камчатке Ан-2

Сводная наземная группировка спасателей прибыла в район поисков пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Группа из Петропавловска-Камчатского на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска. Им предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях.

Обстановка в районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Кроме того, из города Елизово спланирован вылет вертолёта Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. А в посёлке Оссора в готовности находится ещё один вертолёт со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

«Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково», — сказано в сообщении ведомства.