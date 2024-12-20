Наземная группировка спасателей продолжает поиски пропавшего на Камчатке Ан-2
Сводная наземная группировка спасателей прибыла в район поисков пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Группа из Петропавловска-Камчатского на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска. Им предстоит передвигаться в горной местности в тяжелых погодных условиях.
Обстановка в районе поиска пропавшего на Камчатке Ан-2. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Кроме того, из города Елизово спланирован вылет вертолёта Ми-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. А в посёлке Оссора в готовности находится ещё один вертолёт со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы.
«Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее ещё один вертолёт со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, самолёт Ан-2 пропал с радаров в Камчатском крае в ночь на 19 декабря. На борту находились только три члена экипажа. Во время полёта был активирован аварийный сигнал, после чего связь с экипажем была потеряна. Командиром Ан-2 является Андрей Гордеев, а вторым пилотом — Евгений Митасов. Самолёт следовал из Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.