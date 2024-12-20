На Украине временно закрыли от населения информацию о состоянии энергосести
На Украине временно прекратили подавать гражданам сведения о состоянии энергосети. По данным местных властей, решение связано с вопросами безопасности. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы украинской энергетической компании ДТЭК.
На данный момент компания будет ограничиваться лишь основными данными. Из сообщения следует, что нет необходимости в составлении расписаний стабилизационных отключений.
Стоит напомнить, что 13 декабря Украина из-за крупной атаки на энергоструктуры запросила у пяти соседних стран импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысячи МВт в час. В тот день без света остались 481 тысяча абонентов во Львовской области, а в Тернопольской свет пропал у половины потребителей.
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