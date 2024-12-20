На Украине временно закрыли от населения информацию о состоянии энергосести

На Украине временно прекратили подавать гражданам сведения о состоянии энергосети. По данным местных властей, решение связано с вопросами безопасности. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы украинской энергетической компании ДТЭК.

На данный момент компания будет ограничиваться лишь основными данными. Из сообщения следует, что нет необходимости в составлении расписаний стабилизационных отключений.