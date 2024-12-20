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20 декабря, 01:32

ЕС планирует открыть переговоры с Украиной о членстве в начале 2025 года

Евросоюз планирует в начале 2025 года открыть обсуждение о присоединении Украины к объединению. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе.

«Если Украина продолжит успешно выполнять требования, мы должны будем начать рабочие переговоры в начале следующего года», — сказала глава Европарламента.

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Урсула фон дер Ляйен добилась мести волкам после убийства её любимого пони

Ранее Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС выделил 130 миллиардов евро для поддержки Украины. Эта сумма уже предоставлена в рамках экономической помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Лия Мурадьян
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