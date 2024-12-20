ЕС планирует открыть переговоры с Украиной о членстве в начале 2025 года
Евросоюз планирует в начале 2025 года открыть обсуждение о присоединении Украины к объединению. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по завершении саммита ЕС в Брюсселе.
«Если Украина продолжит успешно выполнять требования, мы должны будем начать рабочие переговоры в начале следующего года», — сказала глава Европарламента.
Ранее Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС выделил 130 миллиардов евро для поддержки Украины. Эта сумма уже предоставлена в рамках экономической помощи.
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