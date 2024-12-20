Фон дер Ляйен раскрыла, сколько ЕС потратил на Украину
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС потратил на Украину 130 млрд евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз потратил 130 миллиардов евро на поддержку Украины. По её словам, данная сумма уже выделена в качестве экономической помощи.
«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — отметила она.
Однако, период, за который были направлены такие средства, глава Еврокомиссии не уточнила.
Ранее Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря США, сообщил о новом американском военном пакете помощи Украине на сумму в 500 миллионов долларов. Он отметил, что в этот пакет включены боеприпасы для систем HIMARS, дронов и артиллерии диаметром 155 и 105 мм; также средства противодействия беспилотникам, ракеты, используемые для противодействия радиолокации высокой скорости, оборудование для защиты от различных угроз, тактические транспортные средства, ПТРК Javelin и средства бронезащиты.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается предоставлять Киеву помощь в ущерб собственной безопасности. В связи с этим Германия отклонила запрос на передачу крылатых ракет Taurus Украине. Шольц также упомянул, что Германия не намерена направлять свои военные силы для помощи Украинскому режиму.
Shutterstock / FOTODOM/ hodim