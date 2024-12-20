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Регион
20 декабря, 01:00

Пять человек погибли при возгорании в изоляторе с военнослужащими в Якутии

Пожар произошёл в якутском изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Погибли пять человек, сообщает оперштаб Якутии со ссылкой на военный комиссариат республики.

Возгорание произошло в 2 часа ночи по местному времени. Дымом отравились ещё семь человек, они находятся в больнице. Личности погибших устанавливаются. Причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы.

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Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Артур Лапсаков
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