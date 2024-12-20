Министр юстиции Украины заявила о крупнейшей кибератаке на госреестры

Ольга Стефанишина, занимающая пост министра юстиции Украины, рассказала про крупнейшую кибератаку на государственные реестры страны в последнее время. Она подчеркнула, что для полного восстановления их работы потребуется минимум две недели. Министерство ранее сообщало о затруднениях с доступом к реестрам и сервисам из-за серьёзного сбоя в сетевой инфраструктуре.

«Сегодня мы столкнулись с огромной внешней кибератакой на государственные реестры Украины, самой крупной за последнее время. Из-за целенаправленных действий временно приостановлена деятельность некоторых единых и государственных реестров, находящихся под юрисдикцией нашего министерства», — написала министр на своей странице в соцсети.

Стефанишина сообщила, что в первую очередь планируют восстановить государственный реестр актов гражданского состояния, исправить проблемы единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, а также государственный реестр прав на недвижимость. Министр подчеркнула, что это займёт около двух недель. Однако сроков восстановления других реестров не назвала.