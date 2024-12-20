В Москве завели дело после ложного минирования авто депутата Картаполова
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Обложка © duma.gov.ru
Уголовное дело возбуждено после инцидента с ложным сообщением о минировании автомобиля главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудники экстренных служб сообщили, что полицейские с оперативниками проводили проверку после получения сигнала о взрывной угрозе на подземной стоянке в Ружейном переулке. Сам Картаполов отметил, что ему поступила информация о возможном минировании его авто.
«По данному факту возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — цитирует агентство источник в правоохранительных органахРИА Новости.
Напомним, неизвестный сообщил в полицию о взрывчатке под Land Rover, принадлежащим Картаполову, 17 декабря. После этого правоохранители проверили авто и стоянку, где он находился. Взрывных устройств обнаружено не было.