В Москве завели дело после ложного минирования авто депутата Картаполова

Уголовное дело возбуждено после инцидента с ложным сообщением о минировании автомобиля главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что полицейские с оперативниками проводили проверку после получения сигнала о взрывной угрозе на подземной стоянке в Ружейном переулке. Сам Картаполов отметил, что ему поступила информация о возможном минировании его авто.

«По данному факту возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — цитирует агентство источник в правоохранительных органахРИА Новости.