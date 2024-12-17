Депутат Картаполов отреагировал на сообщения о минировании его авто
Андрей Картаполов. Обложка © Life.ru
Неизвестный сообщил, что якобы заминировал машину депутата Госдумы Андрея Картаполова. Аноним уверяет, что он завербованный Украиной гражданин РФ. По его словам, СВУ на Land Rover в Хамовниках сработает через два часа.
Сам Картаполов уже отреагировал на эти новости, заявив, что с ним всё в порядке.
«Не дождутся!» — отметил депутат в телеграм-канале корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева «Юнашев LIVE».
А ранее сегодня, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прозвучал сильный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Было опубликовано видео с места происшествия. Предварительно, самодельное взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила.